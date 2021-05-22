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Происшествия22 мая 2021 9:30

После ЧП под Таганрогом проведут тренировки персонала на коммунальных объектах

Сейчас на месте трагедии продолжает работу ремонтная бригада
Ангелина СКИБА
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Оперативные службы проводят работы по ликвидации последствий ЧП Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Оперативные службы проводят работы по ликвидации последствий ЧП Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Ростовской области после ЧП на очистных сооружениях устранением аварии занимается ремонтная группа из 30 человек. В Таганроге проблем с водой в домах и квартирах нет. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на губернатора Василия Голубева.

- Оперативные службы в срочном порядке проводят работы по ликвидации последствий ЧП. Как мне доложили, проблем с обеспечением Таганрога водой нет. Ситуацию взяли на особый контроль и в региональном правительстве, и в Минстрое России, - прокомментировал глава региона.

Также Василий Голубев поручил областному МинЖКХ организовать тренировки для персонала на коммунальных объектах. Специалисты должны отработать правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

Трагедия под Таганрогом в районе поселка Дмитриадовка произошла вчера, 21 мая. После выброса метана погибли 10 человек, еще 8 были госпитализированы. Уже в больнице не смогли спасти одну из тяжелых пациенток, поэтому к утру 22 мая количество жертв увеличилось до 11 человек. Сегодня в регионе День траура.

ЧП