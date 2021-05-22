197 жителей Ростовской области за сутки заразились COVID-19

За 24 часа в лабораториях проверили 10 495 анализов Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 22 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 197 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 92 525. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 45 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 70 случаев, далее идет Батайск, где выявили 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Новочеркасск, Таганрог и Каменский район, там по 7 инфицированных

Меньше всего заболевших - по 1 человеку – в Верхнедонском, Веселовском, Зимовниковском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Орловском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

Среди новых поступивших 30,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% - от 46 до 65 лет, 21,8% - от 66 до 79 лет, 8,6% - старше 80 лет, 6,6% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 459 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ - 148.

За прошедшие сутки умерли еще 17 человек с COVID-19. Это 11 женщин и 6 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 334 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 10 495 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 213,94. Прививки уже сделали 306 190 человек, за сутки – 5 100.