В Ростовской области умерли еще 17 пациентов с коронавирусом

На сегодняшний в донских больницах лечат 1 459 пациентов с COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 22 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 17 человек с COVID-19. Речь идет об 11 женщинах и 6 мужчинах. У них были сопутствующие хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 334 человека. На сегодняшний в донских больницах лечат 1 459 инфицированных пациентов. 16 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 148 на неинвазивной ИВЛ.

Ранее в область поступила первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак". Препарат уже распределили по лечебным учреждениям