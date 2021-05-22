В детском саду Ростова к 4-летней девочке применяли запрещенные методы воспитания

За нарушения также наказали руководителей дошкольного учреждения Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области уволили сотрудницу детского сада за «недозволенные методы воспитания». Женщина применяла их к маленькой девочке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- Воспитатель в феврале 2021 года допустила недозволенные методы воспитания в отношении 4-летней учащейся, - уточнили в ведомстве.

Однако, что именно сделала с девочкой подозреваемая, пока не раскрывают. Известно, что о некорректном обращении с ребенком сотрудники прокуратуры донской столицы узнали из поступившей жалобы. После этого они сразу же начали расследование.

За нарушения к этому моменту также наказали и руководителей дошкольного учреждения. Заведующую оштрафовали на 10 тысяч рублей, а ее заместителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно о зарплатах заведующих детскими садами