Очевидцы: «Военные покинули закрытые рынки под Ростовом»

Сразу несколько торговых зон в Аксайском районе оценили еще в конце апреля. Фото: Александр ГЛУЗ

Военные покинули закрытые рынки в Аксайском районе под Ростовом. Об этом сообщают очевидцы. Соответствующую информацию сегодня, 22 мая, уже начали распространять в Интернете.

Люди рассказывают, что машины с военнослужащими якобы покинули торговые территории, однако неизвестно, по какой причине это произошло. Предприниматели предполагают, что силовики могут вернуться на места уже после выходных.

Ранее о возможных территориях под строительство новых рынков для аксайских предпринимателей рассказал бизнес-омбудсмен Олег Дереза. Он пояснил, что потенциальный инвестор предложил земельные участки «в достаточно удобной локации».

Сразу несколько торговых зон в Аксайском районе оценили еще в конце апреля. Бизнесменам, которые там торговали, взамен предложили свыше 9 тысяч свободных мест в Ростове. Некоторых предпринимателей временно перевели в район старого аэропорта, других пригласили на «Верхний Темерник». Часть предпринимателей заявили, что недовольны площадью предложенных точек.