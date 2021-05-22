23 мая в Ростове ограничат продажу алкоголя

Запрет не будет распространяться на магазины беспошлинной торговли Фото: Мария ЛЕНЦ

23 мая в Ростове из-за школьных выпускных запретят розничную продажу алкоголя, сообщают местные власти. Ограничения должны были ввести сегодня, 22 числа, но все торжества в учебных заведениях перенесли после массовой гибели рабочих под Таганрогом. Сегодня в регионе объявили День траура.

- Последний звонок в муниципалитетах проведут 23 мая 2021 года. Перенос связан с трауром, объявленным в связи с трагедией, произошедшей в посёлке Дмитриадовка, - прокомментировали в администрации донской столицы.

Однако стоит отметить, что запрет на торговлю горячительным не будет распространяется на предпринимателей «в местах оказания услуг и в магазинах беспошлинной торговли».

ЧП с погибшими и пострадавшими работниками таганрогского «Водоканала» произошло вчера, 21 мая. В колодце очистных сооружений произошел выброс метана, эта авария унесла жизни 11 человек, еще несколько пострадавших госпитализированы.