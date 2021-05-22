В Ростове за неисправные автобусы и выключенные кондиционеры накажут «АТП № 5»

В автобусах трех маршрутов не соблюдали температурный режим Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове за неработающие кондиционеры и неисправные автобусы накажут «АТП № 5». Об этом сегодня, 22 мая, рассказали в администрации города.

Так, у перевозчика проверили машины, которые курсируют по маршрутам № 45, 47 и 77. Во время инспекции выявили «нарушения в части оборудования системами кондиционирования воздуха и соблюдения температурного режима». Кроме того, в автобусах № 47 обнаружили технические неисправности.

Следует добавить, что речь идет о направлениях «Стартовая - Центральный Рынок - Стартовая» и «Покровский храм - Центральный Рынок - Покровский храм».

Ранее по просьбе ростовчан выпустили на линию новый автобус №4а. Он связал ГПЗ-10 и улицу Профсоюзную.