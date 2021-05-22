Теперь «Мега»: в Ростове эвакуировали посетителей уже из второго торгового центра

Официальной информации о том, что происходит внутри здания, пока нет Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове вечером, 22 мая, эвакуировали людей из ТРЦ "Мега". Об этом сообщают очевидцы. Также в соцсетях уже опубликовали первые фото с места события.

На одном из снимков видно, что около здания стоят люди, очевидно, это посетители, которые находились в развлекательном центре на момент ЧП. Также судя, по фото, к «Меге» уже подъехали пожарные.

Официальной информации о том, что происходит внутри здания, пока нет. Пользователи сети в комментариях предполагают, что это «возгорание, либо приколы».

- Мы были в этот момент там, все вроде бы входили спокойно. Стояли две пожарной машины, была служба спасения, - рассказала одна из посетительниц ТРЦ.

Немного ранее в донской столице оцепили торговый центр «Рио». Там также эвакуировали работников и посетителей. Однако в этом случае тревогу забили вполне объяснимо - неизвестный сообщил о минировании и потребовал 2 млрд долларов. Об этом рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС. Территорию и помещения сейчас обследует кинолог с собакой.