В Ростове-на-Дону похолодает до 13 градусов

В Ростове-на-Дону следующая неделя будет относительно прохладной Фото: Олег ЗОЛОТО

Последняя неделя мая в Ростове-на-Дону, по словам синоптиков, будет относительно прохладной. Так, в понедельник, 24 мая, днем температура составит +25 градусов, ночью +15. Понедельник будет солнечный, без осадков.

Во вторник, 25 мая, в донской столице малооблачно с прояснениями, без осадков. Ночью похолодает до +13.

В среду, 26 мая, днем +25 градусов тепла, ночью +14. Без осадков.

В четверг, 27 мая, днем потеплеет до 27 градусов, ночью температура воздуха понизится до +15. День также будет без осадков.

28 мая, в пятницу, также будет облачно с прояснениями, без дождя.

В субботу, 29 мая, днем 24 градуса тепла, ночью +17 и небольшой дождь.

А в воскресенье, 30 мая, днем 22 градуса, а ночью 13 градусов тепла. Также без дождя.