В Ростове-на-Дону похолодает до 13 градусов

В Ростове-на-Дону следующая неделя будет относительно прохладной
Фото: Олег ЗОЛОТО
Последняя неделя мая в Ростове-на-Дону, по словам синоптиков, будет относительно прохладной. Так, в понедельник, 24 мая, днем температура составит +25 градусов, ночью +15. Понедельник будет солнечный, без осадков.
Во вторник, 25 мая, в донской столице малооблачно с прояснениями, без осадков. Ночью похолодает до +13.
В среду, 26 мая, днем +25 градусов тепла, ночью +14. Без осадков.
В четверг, 27 мая, днем потеплеет до 27 градусов, ночью температура воздуха понизится до +15. День также будет без осадков.
28 мая, в пятницу, также будет облачно с прояснениями, без дождя.
В субботу, 29 мая, днем 24 градуса тепла, ночью +17 и небольшой дождь.
А в воскресенье, 30 мая, днем 22 градуса, а ночью 13 градусов тепла. Также без дождя.