В Ростовской области заживо сгорел мужчина

Пожарные быстро справились с огнем, но, к сожалению, без жертв не обошлось Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области, в Красном Сулине, в доме на улице Металлургов произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, в результате ЧП скончался мужчина.

В ведомстве уточнили, что пожар был в одной из квартир расселенного жилого дома.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Личность погибшего, а также причины, по которым он оказался в уже нежилом доме, выясняют эксперты.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что донской столице, в самом начале рабочего дня, начался пожар в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Пожар быстро потушили. Жертв и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону в онкоинституте произошел пожар

Рассказываем подробности (подробнее)