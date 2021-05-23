В Ростовской области заживо сгорел мужчина

Пожарные быстро справились с огнем, но, к сожалению, без жертв не обошлось
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
В Ростовской области, в Красном Сулине, в доме на улице Металлургов произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, в результате ЧП скончался мужчина.
В ведомстве уточнили, что пожар был в одной из квартир расселенного жилого дома.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Личность погибшего, а также причины, по которым он оказался в уже нежилом доме, выясняют эксперты.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что донской столице, в самом начале рабочего дня, начался пожар в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Пожар быстро потушили. Жертв и пострадавших нет.
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