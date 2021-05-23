История одного предательства: в Ростовской области вышвырнули на улицу оглохшего кота

От кота отказались из-за его глухоты. Фото: Светлана Назарова

В Ростовской области, в Новочеркасске, волонтеры ищут дом коту. Правда, шансов у животного обрести крышу над головой немного. Дело в том, что кот – не молодой и больной. Пять лет животное проживало в семье. А потом у него стал пропадать слух. В какой-то момент котик оглох полностью.

Хозяевам это не понравилось и питомца цинично выбросили на улицу. Об этом стало известно волонтерам, которые и приютили его.

- Котик у ужасном состоянии. Истощен, в клещах, - написали активисты в социальных сетях.

Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение животного, а также надеются, что котик все-таки обретет любящих хозяев.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в городе Шахты Ростовской области волонтеры ищут семью молоденькой серой кошечке. Дело в том, что от нее отказались хозяева. Отказались цинично и бессердечно. Просто вышвырнули за дверь животное, которое было даже не приспособлено к жизни на улице.

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