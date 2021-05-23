В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели 195 человек

Врачи сегодня - на передовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией остается по-прежнему напряженной. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, от COVID-19 за минувшие сутки скончались три человека.

- Это женщина 84 лет, и двое мужчин – 51, 69 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем,- прокомментировали в ведомстве.

За весь период жертвами опасного вируса стали 4337 человек.

Всего за сутки ковид диагностировали еще у 195 человек. И общее число заболевших на утро 23 мая нарастающим итогом достигло 92720.

За весь период в области выздоровел 82951 человек, в том числе за последние сутки – 160.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 411687 человек, за сутки – 3001. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 307190 человек, за сутки – 1190.

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