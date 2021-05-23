В начале рабочей недели тысячам ростовчан отключат свет

Электроэнергию отключат в двух районах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в последнюю неделю мая в двух районах города будут отключать свет. Речь идет о Советском и Железнодорожном районах города. Так, в понедельник, 24 мая, в десять утра отключат электричество на улицах: Байкальской, в домах с 38 по 98, Дарвина, 73-96, Доватора, 142А, 142Б, 140А, 142-148 и 147-189.

Также не будет света на улицах Карпатской, 41-47, 42-46, Ковалевской, 44-54, 45-49, Лобачевского, 36-50 и Семипалатинской, 41-52.

В понедельник, 24 мая, в половину десятого утра отключат электроэнергию на улице Портовой, 238/2, 236-250, 240/1 и 277. Дадут свет в 18:00.

Также электроэнергии не будет в домах на Черкесской, 51-75, 46-78, Коминтерна, 82, 79-81, 90-96, 1-й Круговой, 91, Днепростроевской, 101-117, 120-134, Кочубея, 52-82 и Международной, 59, 62-72, 63/55 и 67/56.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону похолодает до 13 градусов

Рассказываем, какая погода будет на следующей неделе (подробнее)