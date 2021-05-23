В Ростове-на-Дону на стройке упал башенный кран

Башенный кран упал на улице Клубной. Фото: "Ростов.Главный"

В Ростове-на-Дону днем, 23 мая, на улице Клубная рухнул башенный кран. По словам свидетеля происшествия, здесь сейчас ведется строительство многоэтажного дома.

К счастью, никто из людей не пострадал. Но сам кран при падении повредил линию электропередач. Кадры с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. Мужчина предположил, что кран упал из-за того, что на стройплощадке была нарушена техника безопасности.

Как прокомментировали в городской администрации, автокран принадлежит индивидуальному предпринимателю. Также кроме линий электропередач была повреждена и газовая труба. Произошел ее залом, но выхода газа не зафиксировали. Бригада распилила трубу и установила механическую заглушку.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала о том, что в донском регионе произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб мужчина. Его личность устанавливается.

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