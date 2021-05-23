«Верка Сердючка!»: костюм брильянта участницы конкурса «Мисс Вселенная» раскритиковали поклонники

Алина Санько в "алмазном" платье выглядит роскошно. Фото: официальный аккаунт Алины в "Инстаграме"

Модель из Азова, участница конкурса «Мисс Вселенная», который завершился в Америке 16 мая, вернулась домой. Правда, обладательнице титула «Мисс Россия-2019» не удалось привезти из Флориды корону. Девушка не вошла даже в 20-ку красавиц.

Однако Алина не унывает. По ее словам, само участие в этом состязании дало ей очень много: эмоции, знакомства, впечатления.

А на днях девушка опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» бриллиантовое платье. Оно являлось национальным костюмом. В этот раз от традиционных кокошников отказались. Однако поклонники раскритиковали лук. Одни сравнили наряд с образом Верки Сердючки, видимо, из-за громоздкой блестящей шапки на голове. Другие сказали, что лук напоминает платье со стразами периода начала нулевых.

Сама Алина Санько так прокомментировала свой наряд: «Костюм получился ярким, сказочным, но при этом соответствует основным трендам моды».

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