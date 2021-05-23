В Ростове-на-Дону семь тысяч велосипедистов устроили парад в центре города

В городе прошел масштабный веломарафон. Фото: пресс-служба городской администрации. Фото: пресс-служба городской администрации

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 23 мая, прошел велопарад. Это спортивное мероприятие стало уже ежегодным. Этим летом в донской столице прошел уже четвертый по счету марафон.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в велопараде участвовали семь тысяч человек.

- И это новый рекорд, - написал в своем микроблоге в «Инстаграме» глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Участники стартовали с Театральной площади. Далее маршрут проходил через улицу Большую Садовую, Темерницкий мост, Магистральную улицу до Левобережной. Потом велосипедисты развернулись обратно.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в одной из школ в Ворошиловском районе Ростова открыли секцию адаптивного футбола. Совершенно бесплатно ее могут посещать дети с ограниченными возможностями развития.

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