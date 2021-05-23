Донские гандболистки проиграли ЦСКА

ГК "Ростов-Дон" проиграли ЦСКА. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

«Ростов-Дон» стал серебряным призером чемпионата России 20/21. 23 мая наша команда на домашней площадке победила ЦСКА во втором матче финала Суперлиги Париматч 2020/21, однако по итогам двух матчей становится серебряным призером турнира.

- Всегда, когда выигрываешь медали, можно порадоваться, но это не тот случай. Мы начали матч плохо, в отличие от ЦСКА. Потом перестроили защиту на 6:0 на некоторое время, это помогло. У игроков было большое желание победить, из-за этого иногда не хватало дисциплины, хотя у нас были хорошие отрезки. У соперника отлично действовали Ильина и Дмитриева, они показали невероятную игру. Поздравляю Ольгу Акопян, которая только недавно возглавила команду. Это очень хороший тренерский дебют. Еще отмечу, что на площадке в этом матче было два отличных голкипера. Мы сражались до конца, но не получилось завоевать трофей, - прокомментировал главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону семь тысяч велосипедистов устроили парад в центре города

Веломарафон стартовал с Театральной площади (подробнее)