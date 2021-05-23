Ростовчанин из-за липового сайта лишился миллиона рублей

В отдел полиции поступило заявление о мошенничестве Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в отдел полиции, расположенном в Кировском районе города, с заявлением обратился местный житель. Потерпевший сказал, что ему позвонил молодой человек и представился сотрудником одного из банков.

Он сообщил, что со счетом происходят подозрительные действия, которые выглядят как попытки списания денег. Чтобы это предотвратить, лжесотрудник прислал мужчине ссылку, перейдя по которой он сможет зайти в личный кабинет банка и защитить свои сбережения.

- Заявитель так и поступил, ввел личные данные для входа в онлайн-кабинет, а после совершенных действий обнаружил списание денег со своего банковского счета. Как оказалось, сайт внешне был очень схожим с настоящим, поэтому не вызвал никаких подозрений, - прокомментировали в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области.

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