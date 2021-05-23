«Фотки – отпад»: «Мисс Россия» снялась в откровенной фотосессии

Татьяна Котова приняла участие в откровенной фотосессии. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, модель и просто шикарная женщина Татьяна Котова приняла участие в откровенной съемке.

Девушка предстала перед объективом фотографа в черном боли, в качестве аксессуаров Татьяна выбрала металлическую цепочку вокруг талии, серьги-кольца и стильные очки.

Прическа тоже была необычная – высоко забранная длинная коса.

Татьяна Котова выложила снимок в своем аккаунте в «Инстаграме». Он мгновенно набрал сотни лайков и комментариев.

- Фотки – отпад, - написал один фолловер.

- Таня, ты – богиня, поддержал другой.

- Огонь, а не женщина, - заключил третий.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, почему богатые мужчины преграждают ей путь на ТВ и сцену

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