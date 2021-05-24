Отключение света в Ростове-на-Дону 24 мая 2021 года: электричество отключат в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 мая 2021 года: сотням ростовчан предстоит остаться без электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 24 мая, с 9 до 17 часов электричества не будет на ул. 1-я Баррикадная 24/32, 31/33, 42; ул. Профсоюзная 33/31; просп. 40 лет Победы 37-57, 61/1; ул. Таганрогская 120, 120/1, 120/2.

С 9:30 до 18 часов обесточат ул. Портовая 238/2, 236-250, 240/1, 277; ул. Черкесская 51-75, 46-78; ул. Коминтерна 82, 79-81, 90-96; ул. 1-я Круговая 91; ул. Днепростроевская 101-117, 120-134; ул. Кочубея 52-82; ул. Международная 59, 62-72, 63/55, 67/56.

А с 10 до 12 часов свет отключат на ул. Байкальская 38-98, 41-97; ул. Дарвина 73-87, 76-96; ул. Доватора 142А, 142Б, 140А, 142-148, 147-189, 144/41Б; ул. Карпатская 41-47, 42-46; ул. Ковалевской 44-54, 45-49; ул. Лобачевского 36-50; ул. Семипалатинская 41, 44-52.

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