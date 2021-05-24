В Ростове рухнувший кран повредил газопровод и электропровода

Подъемный кран рухнул в Ростове. Фото: "Это Ростов"

В донской столице рухнул подъемный кран. О произошедшем ростовчане рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, на улице Студенческой в районе дома №8. При падении машина задела газовую трубу и линию электропередачи.

- Машина повредила газовую трубу и линию электропередач, - говорится в тексте сообщения.

По предварительным данным, в происшествии никто из людей не пострадал. Что стало причиной падения крана, пока остается неизвестной.

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