В Ростовской области в последние дни мая ожидается + 27 градусов, возможны дожди

В основном будет переменная облачность. Самой теплой должны быть пятница Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в последнюю неделю мая будет дождливо и тепло. В среднем по региону уже к началу выходных ожидается около +27 градусов, до этого столбики термометров будут на 1-2 градуса ниже. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Например, в донской столице небольшие дожди возможны до самой субботы. В основном будет переменная облачность. Самой теплой должны быть пятница с температурой воздуха днем до + 18 градусов. По ночам ожидается в районе +15-16 градусов.

Кроме того, в начале недели ветер будет северо-западным, а уже со среды - восточным и юго-восточным. Примерно такая же погода установится и в других территориях Ростовской области.