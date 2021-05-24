Глава Следкома Ростовской области за год заработал 3 млн рублей

Первый заместитель главы донского Следкома заработал 8,8 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области глава управления Следственного комитета Аслан Хуаде получил за 12 месяцев прошлого года 3 млн рублей. При этом его первый заместитель за тот же период заработал почти на 5 млн больше. О доходах руководители отчитались на сайте ведомства.

Так, Аслану Хуаде, как уже было сказано, заплатили 3 млн рублей. Это на 210 тысяч меньше, чем в 2019 году. Сейчас в собственности у главы донского Следкома значатся несколько земельных участков, жилой дом в 346,30 кв. метров и квартира - 78 кв. метров.

Первый заместитель руководителя Станислав Ковалев получил в 2020 году 8,8 млн рублей. У него есть две квартиры и автомобиль ЗИС-11.

Ранее о миллионных доходах отчитались директора школ