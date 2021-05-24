В Ростовской области 8,5 млрд рублей по ипотеке с господдержкой выдал ВТБ

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На Дону за время работы программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ выдал 4,2 тысячи кредитов на 8,5 млрд рублей. Ставка по ней в этом банке составляет от 5,6% годовых.

- Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков, - рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Наши клиенты оформляют по ней каждый третий кредит, а с середины мая могут сделать это по сниженной ставке – от 5,6%. По нашим прогнозам, российские банки за первое полугодие этого года выдадут более 1,6 трлн рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом. Дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата госпрограммы после 1 июля. Объективно можно предположить, что сейчас – оптимальный момент для оформления жилищного кредита в этом году.

Так, регионами-лидерами по реализации программы с момента ее старта стали Москва и область - объем выдач превышает 135 млрд руб., Санкт-Петербург и Ленобласть - более 38 млрд), Республика Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край - свыше 10 млрд рублей. А размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

В настоящее время для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка 5,8 и 5,9% соответственно.

НАША СПРАВКА

Программа «Ипотека с господдержкой» в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей - для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.