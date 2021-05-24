В Ростовской области простились с 10 погибшими рабочими таганрогского «Водоканала»

После массовой гибели рабочих возбудили уголовное дело Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области простились с 10 погибшими рабочими «Водоканала». Их похоронили вчера, 23 мая. Об этом рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

- Церемонии провели на кладбищах Неклиновского района и Таганрога. Еще одного погибшего, который скончался в больнице, должны предать земле 24 мая, - добавил Андрей Лисицкий.

Ранее директор таганрогского «Водоканала» заявил, что произошедшая трагедия на очистных - несчастный случай. По его словам, никто не предполагал, что произойдет выброс метана.

При этом непосредственно после ЧП губернатор Василий Голубев рассказал, что все специалисты были без средств защиты. Власти региона уже направили материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Было возбуждено уголовное дело.