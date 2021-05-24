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Банк Уралсиб улучшил условия по карте «Копилка» и накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки по продуктам были повышены до 4,8% на сумму остатка от 1 млн рублей, в зависимости от вида счета.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам и карте «Копилка» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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