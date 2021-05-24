В Ростове сорвались торги на обслуживание автобусного маршрута №98

Пока людей перевозят на автобусах, которые передали из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове конкурс на обслуживание автобусного маршрута №98 «станция Первомайская - ЖК «Красный Аксай» признали несостоявшимся. Дело в том, что в рамках аукциона не поступило ни одной заявки. Информацию об этом сегодня, 24 мая, опубликовали на портале «Ростовский городской транспорт».

Предполагалось, что новый подрядчик летом будет выпускать на линии 18 машин, а зимой - 22. Сейчас направление по временному полугодовому контракту находится под контролем МУП «РТК». Людей перевозят на автобусах, которые передали из Москвы.

В этом же мае в Ростове на нарушениях поймали «АТП № 5». Предприятие накажут за неисправные автобусы и выключенные кондиционеры