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Общество24 мая 2021 12:35

В Ростове сорвались торги на обслуживание автобусного маршрута №98

Сейчас по временному контракту направление отрабатывает МУП «РТК»
Ангелина СКИБА
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Пока людей перевозят на автобусах, которые передали из Москвы

Пока людей перевозят на автобусах, которые передали из Москвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове конкурс на обслуживание автобусного маршрута №98 «станция Первомайская - ЖК «Красный Аксай» признали несостоявшимся. Дело в том, что в рамках аукциона не поступило ни одной заявки. Информацию об этом сегодня, 24 мая, опубликовали на портале «Ростовский городской транспорт».

Предполагалось, что новый подрядчик летом будет выпускать на линии 18 машин, а зимой - 22. Сейчас направление по временному полугодовому контракту находится под контролем МУП «РТК». Людей перевозят на автобусах, которые передали из Москвы.

В этом же мае в Ростове на нарушениях поймали «АТП № 5». Предприятие накажут за неисправные автобусы и выключенные кондиционеры