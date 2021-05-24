Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24 — 30 мая 2021: 30-градусная жара ожидается в городе

В Ростов придет летняя жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24 — 30 мая 2021 — публикуем подробный прогноз. Рассказываем, чего ждать ростовчанам в последние дни весны.

24 мая температура днем может достигать плюс 22 — 26 градусов. Утром пройдет небольшой дождь, в остальное время осадков не ожидается. К вечеру столбик термометра опустится до плюс 20 — 18 градусов. Скорость ветра — три — восемь метров в секунду.

На следующий день ожидается похолодание. Днем столбик термометра будет колебаться от плюс 23 до плюс 24 градусов. Ночью и в первой половине дня прогнозируют дожди с грозой. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

26 мая день будет ясным и солнечным. Днем температура поднимется до плюс 21 — 25 градусов. Будет немного ветрено, скорость ветра составит пять — семь метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

27 мая, в четверг, утром будет облачно. Однако днем небо прояснится, потеплеет до плюс 26 — 27 градусов. Скорость ветра может достигать 4 — 9 метров в секунду.

В последний рабочий день ростовчан снова порадует хорошая погода. На термометре будет плюс 23 — плюс 27 градусов. Серьезных осадков не прогнозируется, лишь утром пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 5 — 14 метров в секунду.

Жара придет в Ростов-на-Дону в субботу 29 мая. Ожидается до плюс 28 — 29 градусов. Даже вечером, с 18.00 до 21.00 температура составит плюс 21 — 25 градусов. День пройдет без осадков. Скорость ветра

В воскресенье, 30 мая, погода резко ухудшится. Утром будет пасмурно, а в обед пройдет сильный дождь с грозой. Небольшие осадки сохранятся до конца дня. Температура воздуха днем составит плюс 21 — 24 градуса, к вечеру снизится до плюс 20 — 18 градусов.

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