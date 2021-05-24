В Ростовской области произошла погоня со стрельбой

Машина проходила по ориентировке, поэтому ее сразу заметили на дороге Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тацинском районе Ростовской области произошла погоня со стрельбой. Полицейские были вынуждены стрелять по колесам иномарки, так как хулиган не останавливался и мог устроить ДТП. Об этом сегодня, 24 мая, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, нарушитель устроил гонки с автоинспекторами на авто марки Škoda Rapid. Эта машина проходила по ориентировке, поэтому правоохранители ее сразу заметили на дороге. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но иномарка на скорости пролетела мимо.

После этого и начался заезд с препятствиями: мужчина вилял и маневрировал в попытках объезжать другой транспорт. Он создавал настоящую опасность на дороге.

Сначала полицейские несколько раз выстрелили в воздух, но это не испугало «гонщика». Тогда начали палить по колесам. В итоге машина остановилась, горе-водителя задержали и увезли в отдел МВД. Сейчас проводится разбирательство.

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