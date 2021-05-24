Теперь на Дону площади для благоустройства не могут превышать 1 га

Нововведение не действует в городских округах Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области изменили правила конкурса по отбору общественных территорий для благоустройства на 2022 год. Теперь площадь обновляемых участков не может превышать 1 га. Однако нововведение не действует в городских округах. Об этом со ссылкой на замгубернатора Игоря Сорокина сообщает сайт донского правительства.

- Ограничение по площади даст возможность создать большее количество благоустраиваемых территорий, выбранных жителями еще в прошлом году. Мы можем создать дополнительные зоны отдыха, - пояснил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Жители региона еще могут проголосовать за наиболее интересные дизайн-проекты территорий. Для этого нужно через портал госуслуг зайти на платформу 61.gorodsreda.ru и выбрать свой населенный пункт.

Всего представили 93 общественных пространства в 55 муниципалитетах. Голосование продлится еще 7 дней.