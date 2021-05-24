В Ростовской области начинается предварительное голосование «Единой России» за кандидатов в Госдуму

Всего на предварительное голосование в регионе выдвинуто около 200 человек. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единой России"

В Ростовской области с 24 по 30 мая состоится предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы. Избиратели смогут проголосовать за кандидатов по партийному списку «Единой России» и одномандатным избирательным округам на сайте pg.er.ru.

Наряду с голосованием через электронную платформу, 30 мая будут работать счетные участки. Избиратели могут прийти на участок предварительного голосования по месту жительства , и отдать свой голос.

Активное участие избирателей в предварительном голосовании позволит определить наиболее достойных кандидатов. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

- Среди кандидатов есть представители крупных предприятий, общественники, врачи, учителя, предприниматели, аграрии, действующие депутаты. Участвуют и волонтеры, которые в сложное время пандемии помогали врачам и жителям Дона», - рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель донского парламента Александр Ищенко.

Всего на предварительное голосование в регионе выдвинуто около 200 человек. В Ростовской области среди кандидатов – большая конкуренция, - около 20 претендентов на место.

- Активное участие избирателей в предварительном голосовании позволит определить наиболее достойных кандидатов. Тех, кто предлагает или уже реализовал содержательные идеи и проекты, доказал свою готовность работать в интересах людей. Именно они и станут нашими кандидатами на выборах. Приглашаем жителей Ростовской области высказать свое мнение, - подчеркнул Александр Ищенко.

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