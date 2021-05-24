Алексей Логвиненко выступил с предложениями по развитию города Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Ростов планируют развивать как международный центр наукоёмких технологий. Об этом заявил на защите проекта по развитию города глава администрации Алексей Логвиненко. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

- Наша стратегическая ставка «Ростов-на-Дону - международный центр наукоёмких технологий с качественной средой, способствующей самореализации горожанина». Город комфортный, «зеленый», безопасный для образования, здравоохранения, спорта и бизнеса, - пояснил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, донскую столицу следует развивать по двум направлениям. Так, совместно с вузами города должны «создавать технологическое предпринимательство и развивать промышленность». Упор, по мнению Алексея Логвиненко, требуется делать на технологиях и цифровых продуктах.

Еще одна задача - освоение неиспользуемых производственных территорий и обустройство креативных пространств. Реализация таких проектов даст новую жизнь бывшим промышленным площадкам, которые неэффективно используются.