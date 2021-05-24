Очевидцы: «После открытия рынка аэропорт Ростова утопает в мусоре»

Очевидцы в подтверждение своих слов опубликовали фотоснимки Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

После открытия временного рынка территория около старого аэропорта Ростова утопает в мусоре. Об этом в соцсетях пожаловались местные жители. Очевидцы в подтверждение своих слов опубликовали фотоснимки и видеоролик.

Люди негодуют и задаются вопросом, как это могло произойти, ведь торгуют рядом с бывшей аэрогаванью от силы месяц. В комментариях тема вызвала бурные осуждения и даже споры.

Некоторые утверждают, что предприниматели исправно платят за торговые места, а вывозить мусор обязана администрация рынка. Другие утверждают, что все зависит от воспитанности и личной ответственности людей.

- То есть по 2 млн рублей в день они собирать могут, а организовать вывоз мусора нет? Или не хотят тратиться? Бизнес по-русски, - иронично заметил в комментариях один из участников беседы.

- Какой-то безграмотный скулеж подняли. Сами ничего не можем, ни выращивать, ни производить. За торговое место они платят, а уборка территории - дело администрации рынка, - ответил другой мужчина.

- Вывоз - это одно дело. А люди или не совсем люди, которые мимо контейнера бросают мусор ни при чём?!, - возмутилась ростовчанка.

Предпринимателей временно переселили на территорию старого аэропорта после блокировки торговых зон в Аксайском районе. Всего пострадавшим предпринимателям в донской столице предложили свыше 9 тысяч свободных мест. Ранее бизнес-омбудсмен Олег Дереза заявил о возможном строительстве рынков на М-4 "Дон".