25 и 26 мая в Ростове ветер усилится до 15-18 м/с

Ветер может оборвать линии электропередач и сломать деревья Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 и 26 мая в Ростове ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, возможны грозы. Об этом предупреждает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Ветер может оборвать линии электропередач, сломать деревья, а также сбить рекламные щиты и другие слабоукрепленные конструкции, поэтому на улице в такую погоду следует быть внимательными и осторожными. Нужно держаться подальше от потенциально опасных мест. Строго запрещено подходить к оборванным проводам. При чрезвычайных обстоятельствах нужно звонить оп номеру «112».

Также в ближайшие дни на Дону, и в том числе в донской столице, ожидаются небольшие осадки. При этом должно быть довольно тепло - прогнозируют в среднем до +27 градусов.