Ушел 12 мая: 17-летнего жителя Дона ищут уже почти две недели

Молодой человек одет в серую куртку, черную кофту Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области разыскивают Владислава Донченко 26.05.2004 года рождения. Юноша ушел из дома 12 мая и все еще не вернулся. Ориентировку распространила пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 168-170 см, глаза карие, волосы черные.

Одет в серую куртку, черную кофту и синие джинсы, обут в серные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Владислава Донченко или видел его, просят прозвонить по телефонам: 249-45-20, 254-28-11, 8-928-907-14-86, 8-918-508-58-09.