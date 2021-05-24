До 27 мая в Ростовской области проведут масштабные тренировки на объектах ЖКХ

Учения состоятся на предприятиях, которые следят за тепло- и водоснабжением Фото: сайт правительства РО

После трагедии с массовой гибелью рабочих под Таганрогом в Ростовской области проведут масштабные тренировки на объектах ЖКХ. Они начались уже сегодня, 24 мая, и завершатся через несколько дней, 27 числа. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Учения состоятся на предприятиях, которые следят за тепло- и водоснабжением, водоотведением. Графики уже утвердили, по итогам проверки составят и направят отчеты в минЖКХ области. Такую задачу поставил губернатор Василий Голубев.

Проверку проведут в связи с трагедией, которая произошла 21 мая в районе поселка Дмитриадовка. Из-за выброса метана в колодце очистных сооружений погибли 10 человек. Еще один скончался на следующий день. Сейчас один человек находится в реанимации, остальные пострадавшие под надзором медиков.