«Текстура. Все цвета»: После «Мисс Вселенной» Алина Санько ушла в живопись

Алина Санько пишет картину, на которой изображен хищник. Фото: официальный аккаунт Алины в "Инстаграме"

Во Флориде завершился конкурс «Мисс Вселенная», в котором принимала участие и самая красивая россиянка по версии 2019 года - нынешняя обладательница титула «Мисс Россия» Алина Санько. Корону завоевала представительница Мексики Андреа Меса. А россиянка же не вошла в первую двадцатку и не дошла до полуфинала.

Сейчас девушка уже вернулась в Россию. Алина всегда любила живопись, но из-за подготовки к «Мисс Вселенная» не могла уделять творчеству много времени. Зато сейчас девушка целиком окунулась в этот процесс. Она пишет картину, на которой изображен тигр. Соответствующий пост девушка опубликовала в «Инстаграме».

- Искусство. Живопись. Картины. Краски. Кисти. Палитра и вода. Текстура, все цвета. Все эти слова находят отклик в моей душе. С самого детства я начала заниматься рисованием. Этот процесс приносил мне неимоверное наслаждение, спокойствие и безмятежность. И приносит огромное удовольствие и по сей день, - прокомментировала красавица.

Также Алина сказала, что в процессе написания картин находится в абсолютной гармонии с собой, своими мыслями и чувствами.

- Мне хочется создавать, творить, воплощать в жизнь все самые невероятные идеи. Мне хочется делиться ими с вами, - обратилась она к подписчикам.

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