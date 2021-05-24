Алексей Логвиненко рассказал, как будет выглядеть Ростов через 14 лет

Ростовская команда представила проект преображения Ростова. Фото: администрация Ростова

Ростовская команда во главе с Алексеем Логвиненко в рамках программы развития ВЭБ.РФ и Московской школы управления СКОЛКОВО смогла защитить проект по развитию донской столицы. План расписан до 2035 года.

Согласно плану, развитие будет идти по двум направлениям. Что касается экономической части, то здесь уже ведется работа с местными вузами. Именно они будут формировать технологическое предпринимательство и промышленность нового уклада.

- Задача – создать условия для перезагрузки экономики в сторону «умной», основанной на новых технологиях и цифровых продуктах. Уже сегодня ведущие ВУЗы города определили для себя стратегии долгосрочного развития и направления подготовки «будущего» и работают над созданием кампусов европейского типа, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Будет также проведена реконструкция линий рельсового пассажирского транспорта в Ростове. Планируется освоить и производственные территории и обустроить креативные пространства. На промтерриториях появятся новые жилые комплексы, которые имеют единую структуру и концепцию. А также они должны иметь современную инфраструктуру и зоны отдыха.

Ростовская команда предложила 18 проектов для развития города. Они будут направлены на достижение социального благополучия граждан и реализацию поручений Президента.

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Разрешение на эту работу получил «ЮгСтройИнвест».