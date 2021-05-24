В Ростовской области планируют возвести три моста через железную дорогу

В Ростовской области возведут три моста через железную дорогу. Фото: правительство РО

В Ростовской области запланировали возвести три моста через железнодорожные пути. Об этом на заседании регионального правительства доложил первый заместитель министерства транспорта Василий Гойда.

Первый из путепроводов появится на трассе "Азов - Васильево-Петровское - Самарское". Еще два моста будут возведены на автодороге "Цимлянск (от трассы Морозовск – Цимлянск – Волгодонск) – Суровикино (до границы Волгоградской области)" и на автодороге "Мечетинская – Большая Таловая – Веселый". А также дорожники приведут в надлежащий вид путепровод на трассе "Усть-Донецкий – Евсеевский – Голубинка – до трассы Шахты – Белая Калитва".

Все эти проекты планируется привести в исполнение в период с 2025 по 2029 годы.

– Сроки ввода в эксплуатацию, сметная стоимость объектов и объем финансового обеспечения строительства будут уточнены после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и принятия областного закона об областном бюджете, – пояснил Василий Гойда.

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Власти Ростова рассказали о ходе строительства и извинились перед горожанами за неудобства.