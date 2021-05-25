МЧС: «Горение на ростовском складе локализовали»

на месте происшествия задействовали больше сотни пожарных Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Пожар в Ростове на Вавилова, 73А разбили на четыре участка. На всех этих территориях огонь к локализовали к 08.51. Площадь горения остается прежней - 1000 кв. метров. Информация об этом поступила от пресс-службы областного управления МЧС.

Сегодня, 25 мая, пламя разгорелось в 2-этажном складском помещении, где хранят пластиковую тару. Сообщение о возгорании к дежурному поступило рано утром. По последним данным, на месте происшествия сейчас задействовали 101 человека и 37 единиц техники.

Пожару присвоили наивысший ранг опасности - 4. Предварительно, пострадавших нет. Причины ЧП сейчас уточняют.