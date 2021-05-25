Появилось видео крупного пожара на Вавилова в Ростове

В Ростове вспыхнул склад с бутиллированной водой. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове в Северном микрорайоне города произошло крупное возгорание - загорелся склад с бутиллированной водой. Спасатели предоставили видеозаписи с места происшествия.

На месте пожара, на улице Вавилова, 73А, работает уже 101 человек и 37 единиц техники. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. Крыша здания обвалилась еще ранним утром. Огнем было охвачено более тысячи квадратных метров. Огнеборцы всеми силами стараются ликвидировать возгорание.

Пострадавших на данный момент нет. Но страдать приходится автомобилистам, которые добираются на работу с Северного микрорайона. Причина пожара все еще остается неизвестной, хотя на некоторых участка ужа произведена локализация.

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