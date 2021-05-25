В Ростове на Вавилова ликвидировали открытое горение

Ранее сообщали о локализации горения Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

25 мая в Ростове на Вавилова в 09.17 ликвидировали открытое горение. Сейчас ведут проливку конструкций. Такая информация поступила от пресс-службы областного управления МЧС.

Всего огонь прошел 1000 кв. метров. Ранее сообщали о локализации горения. Пламя на складе с пластиковой тарой разгорелось сегодня рано утром. На вызов спасатели отправились в 5.47. По последним данным, на месте ЧП задействовали 101 человека и 37 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. Причины произошедшего сейчас уточняют.