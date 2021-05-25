В 2021 году на пенсию выйдут 25 тысяч жителей Дона

Досрочно выйти на заслуженный отдых могут представители «льготных» профессий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году на пенсию выйдут 25 тысяч жителей Ростовской области. Речь идет о мужчинах, рожденных в первом полугодии 1960 года, а также о женщинах 1965 года рождения. Для получения страховых выплат по старости они должны иметь от 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионный коэффициент. Об этом сообщает сайт донского правительства.

При этом, людям 55 лет и 60 лет пенсии назначат только в 2024 году. Досрочно выйти на заслуженный отдых могут представители «льготных» профессий, в том числе спасатели и горняки. Также это сделать смогут педагоги и врачи. Выплаты им начисляются после определенной выслуги лет.

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