Лучшие вузы Ростова и области: куда поступать и какие экзамены нужно сдавать

Куда поступать после школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем немного осталось до окончания школы, и впереди большая вступительная кампания.

Как выбрать вуз?

Выпускнику нужно определиться с тем, какое направление ему интересно. И только потом рассматривать учебные заведения соответствующего профиля. Это может быть расширенное направление – реклама, медицина, IT или естественные науки. Если со специальностью определиться сложно, можно пройти профориентационное тестирование. Если специальность выбрана, пора тщательно изучить информацию обо всех подходящих вузах, а также государственный образовательный стандарт. Чтобы лучше понять, какой вуз больше подходит, можно изучить официальный сайт и группы в социальных сетях вузов, сайты с отзывами студентов и выпускников, посетить дни открытых дверей и мероприятия «Университетские субботы».

Какие баллы нужны для поступления в вузы и по каким предметам, где лучше подготовка, а также всю подробную информацию о специальностях читайте в проекте "Куда поступать после школы".