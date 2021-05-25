Выгоревший ростовский склад на Вавилова засняли с высоты птичьего полета

Сейчас на месте ЧП дым и пепел, все заливают все водой Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Выгоревший склад в Ростове на Вавилова засняли с высоты птичьего полета. С дрона заметно, что большая часть постройки была охвачена огнем, сейчас там дым и пепел. Спасатели заливают все водой. Видеоролик обнародовала пресс-служба областного управления МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что на всех четырех участках пожарища уже ликвидировали открытое горение. Всего пламя прошло 1000 кв. метров. Горел 2-этажный склад с пластиковой тарой. На месте ЧП задействовали 101 человека и 37 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. Причины сейчас уточняют.

В отделе пропаганды УГИБДД рассказали, что сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы. Движение ещё ограничено.