Василий Голубев призвал власти Ростова увеличить количество пешеходных зон

По мнению главы региона, места отдыха востребованы жителями города Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев призвал увеличить количество пешеходных зон в Ростове. По мнению главы региона, такие места отдыха востребованы жителями города, сообщает сайт донского правительства.

- Благоустройство мест отдыха - один из приоритетов. Количество пешеходных зон в Ростове должно расти ежегодно. Это могут быть не только парки и скверы, но и пешеходные зоны в общественных местах. Это цель, которую город должен реализовать, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В южной столице уже обновили несколько общественных пространств. Например, на Большой Садовой оборудовали детскую площадку со скамейками, столами для игры в шахматы и теневым навесом.

А в Суворовском на Измайловском бульваре обустроили пешеходную зону. Там теперь появились спорткомплексы для детей, баскетбольная площадка, велодорожки, скамейки, высадили больше 700 деревьев и кустарников.

Сейчас в регионе открыто голосование за дизайн-проекты благоустройства территорий. Выбрать свой вариант может любой желающий, на это есть еще шесть дней. Зайти на платформу 61.gorodsreda.ru можно через сайт госуслуг. Всего представили 93 общественных пространства в 55 муниципалитетах.