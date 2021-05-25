Град и ураган надвигаются на Ростовскую область

Сильный ветер обещают в Ростове-на-Дону Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ростовской области во вторник, 25 мая, спасатели сделали экстренное предупреждение. Ссылаясь на данные Ростовского гидрометцентра, в МЧС рассказали, что в ближайшие часы на Дону сильно испортится погода.

Так, в период времени с 12 дня до часу дня в районах области пойдет ливень с грозой и выпадет град. А порывы ветра достигнут 20-23 метра в секунду. Ненастье продлится до самого вечера.

Спасатели настоятельно рекомендуют быть осторожными. Водителям не стоит оставлять машины под деревьями или ветхими конструкциями. Кроме того, на дороге необходимо помнить о безопасной дистанции и скоростном режиме.

- В случае необходимости звоните по телефонам 101 или 112, - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, какая погода будет в донской столице в эту неделю. По прогнозам синоптиков, особой жары ждать не стоит. Более подробно читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону похолодает до 13 градусов

Рассказываем, какая погода будет на следующей неделе (подробнее)