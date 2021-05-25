Крупный пожар на складе в Ростове полностью потушили

Ранее выгоревший склад засняли с высоты птичьего полета Фото: пресс-служба МЧС России по РО

25 мая в 13.05 в Ростове на Вавилова полностью потушили 2-этажный склад с пластикой тарой. Всего выгорело 1000 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар в здании под номером 37А вспыхнул сегодня рано утром. В экстренные службы позвонили около 5.47. Сначала возгоранию присвоили второй ранг опасности, потом наивысший – 4.

В 08.51 пламя локализовали, а в 09.17 - ликвидировали открытое горение. На месте ЧП задействовали 101 человека и 37 единиц техники. Причины произошедшего сейчас уточняют.

Ранее выгоревший склад засняли с высоты птичьего полета. С дрона показали, насколько сильно пострадала постройка