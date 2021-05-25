В Ростове состоится выездной тур по новостройкам

Фото: Давид Дадаян

Прошлый год оказался годом жилищного бума благодаря льготной ипотеке. В то же время цены на жилье значительно выросли и эксперты прогнозируют дальнейший рост до конца текущего года.

Эксперты отмечают, что пока сохраняются низкие процентные ставки по ипотеке, самое время покупать жилье и не ждать более выгодных условий, ведь их можно не быть.

Если вы планируете купить квартиру, то стоит ускоряться с поисками подходящего варианта. В этом вам может помочь выездной тур по новостройкам с "Комсомольской правдой".

Начиная с 2010 года, мы помогаем посмотреть жилые комплексы и сделать свой выбор. Сотни участников нашего тура уже выбрали свое жилье.

Уже 30 мая вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам.

Участники тура по новостройкам смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Участие с «Комсомольской правдой» бесплатное! Запись ведется до 28 мая по телефону редакции в Ростове-на-Дону 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9-00 до 18-00. Количество мест ограничено!

Подробности проведения мероприятия уточняйте по телефону организатора – редакции медиагруппы «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону – (863) 333-24-22 (доб. -1).

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