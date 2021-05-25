В Ростове создадут муниципальные проектные офисы

Работать с проектами по развитию города будут специальные группы Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления. Теперь городские власти могут создать муниципальные проектные офисы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сам сити-менеджер.

- Чтобы воплотить в жизнь и реализовать программу, разработанную нашей ростовской командой в московской школе управления СКОЛКОВО, подписано постановление. Муниципальный проектный офис - это современный механизм управления развитием города. Его основная задача - осуществлять общую координацию разработки и реализации новых проектов, - пояснил Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что порядок подготовки и выполнения проектов уже определили. Идеи планируют воплощать в жизнь в том числе для достижения «уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений». Работать с проектами будут специальные группы под руководством кураторов.